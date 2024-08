In sella a tutta per 150 km: Maurizio e Alessio De Santis pronti alla sfida iridata di Aalborg

In Danimarca

In Danimarca sab 31 agosto 2024

TERMOLI. Maurizio e Alessio De Santis pronti per il Mondiale Uci Gf World Championship ad Aalborg.

Domani ad Aalborg, in Danimarca, si alzerà il sipario sul tanto atteso Mondiale Uci Gran Fondo World Championship. Maurizio e Alessio De Santis sono pronti a rappresentare con orgoglio i colori italiani in questa prestigiosa competizione.

L’evento di quest'anno ha già fatto segnare numeri da record: saranno ben 3.300 gli atleti al via, provenienti da 75 nazioni diverse, un vero e proprio festival internazionale delle due ruote.

Il percorso, che si snoda su 150 chilometri tra le pittoresche campagne danesi, presenta un dislivello complessivo di 1.400 metri. Un tracciato tecnico e impegnativo, che metterà a dura prova la resistenza fisica e la preparazione tattica dei partecipanti. Le pendenze variegate e il possibile vento danese saranno elementi chiave della gara, rendendola una sfida aperta e imprevedibile fino alla linea del traguardo.

Maurizio e Alessio De Santis hanno preparato con cura questo appuntamento, consapevoli della qualità degli avversari che si troveranno di fronte. La gara non sarà solo una questione di forza fisica, ma anche di strategia, resistenza mentale e gestione delle energie. Saranno presenti i migliori ciclisti del mondo, tutti pronti a contendersi il titolo iridato.

A loro, va il nostro più caloroso "in bocca al lupo" per questa avventura mondiale! Siamo certi che daranno il massimo e che sapranno onorare la maglia con cui correranno, portando alto il nome dell’Italia in questo importante appuntamento sportivo.