Maurizio e Alessio De Santis brillano in maglia azzurra nella corsa iridata Uci in Danimarca

TERMOLI. Maurizio e Alessio De Santis hanno fatto bella figura al campionato mondiale Uci in Danimarca

Il Campionato Mondiale Uci Gran Fondo, svoltosi ad Aalborg, in Danimarca, ha visto la partecipazione di ben 3300 atleti provenienti da 75 nazioni diverse, offrendo un palcoscenico di altissimo livello. Tra questi, Maurizio e Alessio De Santis hanno brillato con una prestazione di grande rilievo, contribuendo in maniera decisiva ai successi della spedizione italiana.

Alessio De Santis, gareggiando nella fascia d’età 19-34 anni, ha affrontato una competizione durissima insieme agli altri membri della nazionale italiana. La squadra ha lavorato in sinergia per favorire il grande favorito, Mattia Gaffuri. Tutto il team Italia, ha svolto un lavoro impeccabile, chiudendo le fughe pericolose delle squadre più competitive, come Belgio, Olanda e Danimarca. Questo sforzo collettivo ha permesso a Gaffuri di staccarsi dal gruppo e tagliare il traguardo in solitaria, conquistando la medaglia d’oro con oltre un minuto di vantaggio.

Alessio, dopo aver svolto un lavoro fondamentale per la vittoria del compagno, ha concluso la gara al 96° posto assoluto e 13° tra gli italiani, percorrendo i 152 km del percorso in sole 3 ore e 30 minuti, ad una media impressionante di 43,7 km/h.

Maurizio De Santis, nella categoria 54-59 anni, ha avuto l’onore di correre al fianco di una leggenda del ciclismo, Mario Cipollini. Cipollini, soprannominato “Il Re Leone” per il suo incredibile palmarès e la sua potenza nello sprint, era già reduce da una vittoria nella cronometro disputata il venerdì precedente. Con lui come capitano, Maurizio e il resto del team italiano hanno lavorato per controllare la gara, coprendo le fughe delle nazioni avversarie e proteggendo Cipollini nelle fasi cruciali. Alla fine, Cipollini ha ottenuto un meritatissimo terzo posto, aggiungendo una medaglia di bronzo alla sua già ricca collezione.

Maurizio ha poi concluso la gara al 72° posto assoluto e 8° tra gli italiani, dimostrando non solo una straordinaria resistenza ma anche un notevole spirito di squadra.

L’edizione danese del Mondiale Uci Gran Fondo si è rivelata particolarmente fruttuosa per la nazionale italiana, che ha conquistato medaglie su tutti i fronti: nella cronometro, una medaglia d’oro e una di bronzo; nella gara in linea, tre ori e un bronzo. Maurizio e Alessio De Santis, con le loro straordinarie prestazioni, hanno contribuito in maniera determinante a questo successo collettivo, portando alto il nome dell’Italia in una competizione di livello mondiale.

Complimenti a Maurizio e Alessio per aver onorato al meglio i colori azzurri e per aver dimostrato di essere all’altezza della sfida del palcoscenico più prestigioso del ciclismo mondiale master.