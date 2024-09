Cristian Pastó e Domenico Corbo vice campioni italiani di Freccette

URURI. Dalla sindaca di Ururi, Laura Greco, «Complimenti a Cristian Pastó e Domenico Corbo, vice campioni italiani del Campionato Italiano 2024 di Freccette Doppio Maschile cat. B.

È con grande orgoglio che ci congratuliamo con questi due straordinari atleti per il prestigioso traguardo raggiunto. La loro determinazione, passione e impegno sono un esempio per tutti noi. Portare il nome della nostra comunità con sul podio di una competizione nazionale è un risultato che ci riempie di gioia e dimostra ancora una volta il valore del nostro territorio nel panorama sportivo.

In un mondo in cui il successo viene spesso visto come qualcosa di immediato e privo di fatica, il percorso di Cristian e Domenico ci ricorda che i risultati migliori si raggiungono solo con costanza e impegno. Hanno portato in alto il nome del nostro comune, dimostrando che i valori dello sport, come il rispetto reciproco e la resilienza, sono fondamentali anche nella vita quotidiana.

A nome di tutta la comunità, voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Cristian e Domenico. Continuate così, siamo certi che questo è solo l'inizio di una lunga serie di successi».