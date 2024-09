Capitali del benessere, Termoli tra le 164 piazze di SportCity Day: si parte!

dom 22 settembre 2024

TERMOLI. Alle 11 prende il via la manifestazione SportCity Day 2024, organizzata su invito dell'omonima fondazione che promuove "La Repubblica del Movimento".

È questo lo spot lanciato dalla fondazione SportCity Day per promuovere un evento che porterà in piazza, in tutta Italia, oltre cinquecentomila persone.

Termoli è tra le 164 capitali del benessere, così denominate dai promotori.

Il centro cittadino diventerà una sorta di stadio all'aperto dove saranno proposte le varie discipline sportive, grazie all'impegno dell'ufficio dell'assessorato comunale allo Sporto.

In Piazza Vittorio Veneto ci sarà il basket, pallavolo, danza, nuoto, ginnastica postulare - la Vida Wellness.

Corso Nazionale sarà invece l'area riservata a danza, atletica, MMA, Kung Fu e Avis Termoli.

In Piazza Sant'Antonio, fulcro dell'evento, calcio, basket, rugby, pallavolo, padel, tennis, boxe, equitazione, tiro con l'arco, scherma e AiA Termoli.

Trenta le associazioni sportive cittadine che hanno aderito all'iniziativa.

La giornata SportCity Day a Termoli prevede attività dalle ore 11 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 23.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, Piazza Sant'Antonio sarà interdetta al traffico e alla sosta delle vetture. Traffico che sarà interdetto anche alla fine di via Roma con direzione obbligatoria porto.

