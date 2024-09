Motocross: l'esperienza di Andrea De Luca nel Trofeo delle Regioni di Cingoli

TERMOLI. Piloti da cross del basso Molise sugli scudi a Cingoli, uno dei tracciati più prestigiosi d'Italia.

Lo scorso weekend si è svolto il Trofeo delle Regioni Junior Mx, un appuntamento annuale per il motocross dove tutte le regioni d’Italia partecipano con la propria squadra.

Il Molise si è presentato con la propria squadra composta da Andrea De Luca (125), Antonio Parlapiano nella 125 e Mattia Santoro nella 85.

Il pilota termolese De Luca ha fatto registrare ottimi tempi già dal sabato con un 12esimo posto nelle qualifiche. In gara 1, un contatto in partenza costringe Andrea a un recupero forsennato che lo porta fino alla 17esima posizione. In gara 2, dopo una lunga battaglia nella top ten, lo colloca al 15esimo posto.

«Sono contento di come sia andata la gara, potevo fare qualcosina in più ma speriamo di fare meglio nei prossimi appuntamenti del campionato italiano, questo il commento dell’alfiere termolese».

