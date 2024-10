"Missione d'oro" per Samuele Sangregorio e Alessio Pasciulli al Kulturai Festival in Romania

TERMOLI. La comunità sportiva locale offre atleti e discipline spesso sottese, che si rendono lustro al nostro territorio, a fari spenti, magari protagonisti di sport di nicchia, come la lotta tradizionale dell’Uzbekistam, il “Kurash”, di cui il termolese Samuele Sangregorio allenato dal concittadino Alessio Pasciulli, col ragazzo, appena 16enne, che si è fregiato di una medaglia d’ora ottenuta gareggiando, anzi combattendo, vista la matrice della competizione, a Costanza, località romena che si affaccia sul Mar Nero.

Lo scorso weekend si è svolta la nona edizione del “Kurultai Festival”, un evento che racchiude le tradizioni turche e delle popolazioni tatare di un tempo, organizzato dall’ Unione Democratica Tàtarà ed il suo presidente Naim Belgin, e coordinato dalla segretaria Claudia Balint e con l’importantissimo patrocinio dell'Unesco, insieme al Ministero della Cultura della Romania.

E’ stata registrata la partecipazione di numerose nazioni, come la Romania, Kazakistan, Ungheria, Turchia, Repubblica Ceca, Ucraina, Italia impegnate in diverse attività come balli, giochi e Lotte tradizionali, tra le quali il Kurash, lotta tradizionale dell' Uzbekistan sviluppata in Asia centrale e Europa, che ha visto la partecipazione di tre atleti Italiani.

A portare in alto la nostra nazione, ma in particolar modo Termoli, è stata la medaglia d’oro ottenuta da Samuele Sangregorio nella categoria -70kg, insieme al suo compagno di squadra Simone Salvatore, sempre con medaglia d’oro nella categoria -55kg, 15 anni di Pescara, il tutto sotto l’attenta guida del loro coach Alessio Pasciulli, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -80 kg Senior.

Ricordiamo che il termolese Alessio Pasciulli è un’atleta e arbitro di spessore internazionale, che ricopre il ruolo di responsabile Nazionale Acsi per il settore delle lotte tradizionali, che oltre a perseguire la sua carriera di atleta ha deciso di concentrarsi anche nel ruolo di insegnante, nel territorio molisano a Termoli, che proprio in questo mese riapre i corsi per tutti i bambini e ragazzi, a partire dai 5 anni di età.

I ragazzi raccontano con entusiasmo che si è trattata di una bellissima esperienza che permette loro di puntare a un alto livello, il proprio potenziale tecnico al fine di continuare il loro percorso di allenamento specifico, per affrontare le gare di livello internazionale in tutta Europa.

