Giovanissimi velisti termolesi in gara nelle acque siciliane

Vento in poppa

Vento in poppa gio 03 ottobre 2024

TERMOLI. Il circolo vela "Mario Cariello" di Termoli si prepara a un intenso fine settimana di competizioni nazionali, con la partecipazione dei suoi giovani talenti a due degli eventi velici più prestigiosi d’Italia: la Coppa Primavela e la Coppa del Presidente 2024, in programma a Sferracavallo (PA) dal 4 al 6 ottobre, e il Trofeo Coni, che si terrà a Catania.

Alla 38ª edizione della Coppa Primavela, evento nazionale che rappresenta il debutto velico per i nati nel 2013 e 2014, parteciperanno nella classe windsurf Techno 293 della Federazione Italiana Vela (FIV) due promettenti atleti del Circolo Vela Termoli: Flavia Loffreda e Francesco Cirelli, iscritti alla categoria Coppa Primavela, mentre Flavio Casolino sarà in gara nella Coppa del Presidente. I giovani windsurfisti saranno accompagnati dall’istruttore federale Fabrizio Loffreda.

Parallelamente, i colori del Circolo Vela Termoli saranno rappresentati anche al Trofeo Coni 2024, un importante evento velico giovanile dedicato agli under 14, promosso dal Coni.

Gli atleti del CVT saranno presenti nella Classe Vela in doppio RS Feva, con l’equipaggio formato da Andrea Granitto e Lorenzo Quaglia, e nella Classe singolo Optimist, con Tobia Vallo. A Catania, gli atleti saranno accompagnati dagli istruttori Domenico Guidotti e Vincenzo Santomiero.

Il Circolo Vela Termoli, affiliato alla Federazione Italiana Vela dal 1981 e al Coni dal 1982, è impegnato da sempre nella promozione dello sport giovanile. Il Circolo pone particolare attenzione alla crescita e alla formazione dei giovani atleti, offrendo loro opportunità uniche per fare esperienze significative nel mondo della vela e dello sport. Attraverso attività mirate e programmi formativi, il CVT favorisce lo sviluppo delle competenze tecniche e sportive, stimolando i ragazzi a crescere in un ambiente sano e stimolante. Con un focus sui valori dello sport, come il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra, il CVT lavora affinché i giovani possano affrontare nuove sfide, sia a livello personale che agonistico, preparandoli a diventare i campioni del domani.

Grazie all’entusiasmo del nuovo direttivo, il Circolo punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama velico nazionale, consolidando la presenza dei giovanissimi nelle competizioni più importanti e contribuendo alla crescita degli sport velici a livello locale e nazionale.