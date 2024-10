Il mondo "a rotelle" in piazza Monumento, oggi è il Roller Day

TERMOLI. Nemmeno un mese fa in Italia impazzavano i “World skate games”, forse non così valorizzati dai media nazionali, vista la valenza dell’evento e la poliedricità delle competizioni promosse in diverse regioni.

La Fisr, Federazione italiana sport rotellistici, dal 2022 promuove il “Roller Day”, manifestazione promozionale degli sport a rotelle, che oggi approda a Termoli, per la prima volta, sfruttando la sinergia tra Comune e polisportiva Kemarin.

Un evento che va in scena in piazza Monumento, dalle 16, con la griffe di Anci, Fondazione SportCity e dipartimento per lo Sport di Palazzo Chigi, che si svolge in numerose località italiane.

L’evento, inizialmente previsto dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici il 22 settembre e rimandato causa maltempo, prevede prove di pattinaggio gratuite e dimostrazioni di pattinaggio ed hockey in line.

Piccoli e adulti possono provare a pattinare, a divertirsi con noi e a vincere simpatici gadget messi in palio dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e dalla Kemarin Hockey e Pattinaggio.

«Portate pattini e protezioni e, se non li avete, venite lo stesso, ve li daremo noi! Venite a passare un meraviglioso pomeriggio su ruote insieme ai nostri istruttori e ai nostri atleti», l’invito degli organizzatori.

Con l’evento promozionale la Federazione Italiana Sport Rotellistici intende incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica, supportare le associazioni e le società sportive, promuovere, sviluppare ed organizzare le attività sportive rotellistiche. Lo sport fa bene, e non solo al fisico. Attraverso lo sport, il divertimento e il gioco i bambini e gli adolescenti imparano alcuni dei valori più importanti della vita Il Concept di tale evento è che Pattini e Skate siano in grado di essere un mezzo di aggregazione, in grado di abbattere le barriere culturali e sociali, a favore della comunicazione.

Elementi fondamentali nel tema delle pari opportunità, inclusione sociale, lotta al razzismo ed al bullismo. Il termine aggregazione la fa da padrone all’interno di un sistema in cui i bambini ed i ragazzi si avvicinano ad una realtà sportiva che è essa stessa unione. Un’unione tra discipline diverse accomunate dal fatto di essere non solo uno sport, ma anche uno stile di vita. Scopo fondamentale sarà quello di consentire a soggetti che non fanno parte del mondo delle rotelle di poter valutare l’offerta sportiva entrando in contatto diretto con i pattini e lo skateboard. Tale contatto avverrà attraverso un attento un programma di esibizioni e prove, sul mondo delle rotelle.

Uno degli obiettivi ulteriori, da cogliere nel Roller Day, è diffondere il messaggio secondo il quale bambini e ragazzi non debbano necessariamente praticare sport all’interno di soli impianti sportivi, ma anche più semplicemente all’interno di uno spazio comune.

Sport in grado di arrivare anche alle realtà più difficili. Lo sport che vuoi, dove vuoi, quando vuoi!

IL PROGRAMMA

16.00 apertura stand e consegna pattini e protezioni,

16.30 prova gratuita con istruttori federali,

17.00 Minihockey – gioca e vinci i gadget del Roller Day,

18.00 percorsi divertenti su ruote,

18.30 esibizione atleti Kemarin Hockey e Pattinaggio,

19.00 pattinata libera.