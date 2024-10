Alessio De Santis conquista la qualificazione ai Mondiali Granfondo 2025

TERMOLI. Alessio De Santis ha conquistato un posto ai Mondiali Granfondo 2025, che si terranno a Lorne, in Australia, il 19 ottobre del prossimo anno. Il ciclista ha brillato alla recente edizione della Granfondo Tre Valli Varesine, ottenendo un'importante 64ª posizione assoluta e strappando così il biglietto per l’evento mondiale.

La Gf Tre Valli Varesine, uno degli eventi ciclistici più attesi e partecipati del panorama internazionale, ha visto quest’anno una partecipazione record: 3.000 ciclisti da oltre 65 nazioni si sono sfidati lungo i 127 chilometri del percorso, caratterizzato da un dislivello di 2.000 metri. La gara, nota per la sua durezza, ha alternato salite impegnative e discese tecniche, mettendo alla prova non solo la resistenza fisica ma anche la gestione tattica degli atleti. In questo contesto, Alessio ha dimostrato grande solidità e tenacia, meritando la qualificazione mondiale.

Questo straordinario risultato non è isolato nella famiglia De Santis. Anche Maurizio, padre di Alessio, ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali, grazie alla sua performance di un mese fa alla GF Matildica. Padre e figlio, già protagonisti ai Mondiali Master di Granfondo di quest'anno, saranno nuovamente presenti nella rassegna iridata del 2025.

Questo traguardo rappresenta il coronamento di un percorso ciclistico vissuto con passione e dedizione, che li porterà a sfidare i migliori atleti del mondo sulle strade di Lorne.