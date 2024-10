Sono stati 88 gli under 14 molisani impegnati al Trofeo Coni in Sicilia

CAMPOBASSO. Si è conclusa ufficialmente ieri l’edizione estiva del Trofeo Coni che si è svolto in Sicilia, tra Palermo e Catania dal 3 al 6 ottobre.

Dal Molise sono partiti ben 88 atleti – di 17 discipline differenti - insieme a 24 tecnici accompagnatori per sfidare le rappresentative da tutta Italia.

Un appuntamento giunto alla sua nona edizione che ha visto gli under 14 sfidarsi per contendersi la vittoria del Trofeo.

Non soltanto momenti di sport ma anche di grandi emozioni, in particolar modo durante la Cerimonia di Apertura Ufficiale – che si è svolta in Piazza Università a Catania – quando tutte le Regioni della Penisola hanno sfilato davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ai presidenti regionali dei Comitati ed alle Istituzioni presenti per l’occasione.

Due giorni di gare intense dove gli atleti hanno potuto non solo confrontarsi agonisticamente con i propri coetanei ma anche conoscere realtà differenti e divertirsi.

Il Coni Molise, in questi tre anni nei quali le rappresentative della Regione hanno partecipato alle edizioni del Trofeo, ha perseguito l’intento di aumentare il numero sport presenti.

L’edizione del 2022, per la Regione, è stata particolarmente importante e memorabile: a Chianciano Terme la Federazione Italiana Pallacanestro ha, infatti, conquistato la prima storica medaglia d’oro per il Molise nel basket 3 vs 3.

L’idea, dalle prossime edizioni, è quella di portare a casa altrettanti risultati importanti che arriveranno indubbiamente, grazie alla passione e alla costanza dei giovani atleti molisani e dei propri tecnici.

‘Sono felice che in oltre ottanta abbiano partecipato al Trofeo Coni in Sicilia – ha dichiarato il presidente Vincenzo D’Angelo – queste esperienze non possono che essere formative non soltanto da un punto di vista sportivo, ma anche per la crescita interpersonale degli atleti. Il mio auspicio, per il futuro, è di incrementare ancor più le discipline presenti e raccogliere qualche risultato’.