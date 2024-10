Nicolas Ficocelli brilla ai mondiali di Skopje e sale sul podio

CAMPOMARINO. Una valanga di premi che fanno girare la testa. Non bastano due mani per contare tutte le medaglie vinte da Nicolas Ficocelli, il ballerino di Campomarino e studente del Sia al Boccardi di Termoli.

Nicolas, ballerino Internazionale di Street Dance, classe 2008 vanta di numerosissimi titoli, due volte campione del mondo, vice-campione Europeo, pluricampione italiano.

A Rimini Fiera, ai Campionati italiani di Categoria 2024, di Danza Sportiva e Sport Musicali Fidesm, nelle giornate dal 18 al 20 luglio, si è fatto onore riconfermando i suoi titoli italiani, portando a casa 4 medaglie d’oro nelle discipline dell'hip hop, del popping e dello street dance show, nella categoria 15/16 e per la prima volta nel popping duo, categoria over 17.

Un argento e un bronzo, invece ai campionati del mondo di hip hop e street dance show che si sono svolti a Skopje dal 9 al 17 ottobre.

L’evento di quest’anno è stata l’edizione più grande, nove giorni di qualificazioni e gare intense che hanno messo a dura prova gli oltre 4900 ballerini provenienti da 35 paesi diversi e quattro continenti. Nicolas, nonostante il grande numero di partecipanti per ogni competizione ( circa 100 ballerini per disciplina), si è fatto valere ottenendo ottimi risultati nell’ Hip Hop, nella Battle, nel duo adults, con il suo compagno di ballo Mirko, e nel popping dove ha sfiorato la finale. Ma anche questa volta, il giovane ballerino non è tornato a casa a mani vuote salendo per ben due volte sul podio, conquistando un 3 ° posto con il suo Street Show dal titolo ‘Dance in the Moon’ e un 2° posto nella Battle Crew Adults.

La gara della Battle Crew è stata una nuova esperienza per Nicolas, ha gareggiato insieme ad altri 6 ballerini, appartenenti alla Categoria Adults, Lorenzo Martelli, Samuele Ricci, Benedetta Duraccio, Sabrina Muha, Manuel Greco e Manuel Poletti, amici provenienti da altre regioni italiane. La Crew si è qualificata per la Battle e poi si è battuta egregiamente sfiorando per un soffio il titolo di "Campioni del Mondo".

