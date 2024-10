Col maltempo rinviata a oggi la gara di Coppa Italia, Kemarin Hockey: «Serve un impianto coperto»

Il campo senza copertura della Kemarin Hockey

CAMPOMARINO. «Una copertura per allenarci», è questo il motto della Kemarin Hockey di Campomarino e lo ribadiscono a gran voce. In Consiglio comunale hanno fatto richiesta di un impianto sportivo dove potersi allenare e disputare le gare. Una istanza comprovata alla luce delle difficoltà di promuovere l’attività agonistica in questa fase della stagione.

Lo chiedono a gran voce, anche in vista delle gare che si disputano in casa. Infatti, la società a causa del maltempo e della mancanza di copertura, ha dovuto rinviare a oggi sabato 26 ottobre, la prima partita di coppa Italia contro i “Pattinatori Sanbenedettesi” di San Benedetto del Tronto, che era prevista per domenica scorsa.

La società Asd Kemarin Hockey è attiva dal 2011 e si dedica alla promozione dell'hockey inline nel territorio. Attualmente hanno atleti che partecipano regolarmente a competizioni locali e nazionali. «La missione è quella di fornire un ambiente sano e stimolante per i nostri atleti, incoraggiando il lavoro di squadra, la disciplina e la passione per lo sport.

Attualmente, ci alleniamo presso la struttura Ivan Paiotti, che è un ottimo spazio per le nostre attività. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni significative:

Condizioni meteorologiche: Le intemperie, come pioggia e vento, limitano notevolmente le nostre sessioni di allenamento.

Sicurezza: Il campo all'aperto può diventare scivoloso e pericoloso in caso di maltempo, aumentando il rischio di infortuni per i nostri atleti.

Tempistiche: La presenza di condizioni atmosferiche avverse costringe a cancellare o rimandare gli allenamenti, riducendo il numero di sessioni settimanali.

Per affrontare queste problematiche, proponiamo l'installazione di una copertura sul campo di hockey inline. I vantaggi di questa soluzione sono molteplici:

Allenamenti costanti: Potremmo continuare ad allenarci indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, garantendo la continuità del programma di allenamento.

Sicurezza maggiore: Una copertura ridurrebbe il rischio di infortuni, poiché il campo rimarrebbe asciutto e sicuro.

Maggiore affluenza: Potendo garantire allenamenti regolari, potremmo attrarre più giovani e famiglie, aumentando il numero di iscritti e il coinvolgimento nella comunità».

La raccolta fondi della società è ancora attiva, per chi volesse donare, questo è il link: La raccolta fondi "Una copertura per allenarci".

