Andrea De Luca sul podio nel "supercross" del motolive "Eicma" di Milano

In sella

In sella lun 11 novembre 2024

TERMOLI. Piloti termolesi in auge al "Motolive" del salone Eicma di Milano, l'Esposizione internazionale delle due ruote, a livello mondiale, il più importante evento fieristico per l’intero settore delle 2 ruote che ha avuto luogo dal 7 al 10 novembre a Milano.

MotoLive in tre parole è azione, spettacolo e adrenalina. È uno degli ingredienti del successo di Eicma, l’attrazione racing più attesa che anima l’area esterna dell’Esposizione. Nell’arena di MotoLive fenomenali run di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico e poi l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più prestigiose discipline off-road e tanto, tanto, altro ancora.

Completamente rivista nel layout e arricchita nell’offerta di contenuti, MotoLive ha ospitato quest’anno nuove gare, nuove attrazioni e soprattutto una competizione con le più grandi leggende del motorsport.

In questo parterre così importante, il termolese Andrea De Luca ha chiuso in seconda posizione gli internazionali d’Italia supercross. Dopo le due prove svolte a Olbia e ad Abano Terme, le due gare conclusive sul tracciato di Eicma. Prestazione doppia che chiude in bellezza questa stagione.

Il pilota termolese ringrazia le persone che lo hanno sostenuto quest’anno, Cumaricambike e il meccanico Gennaro De Vita.

Galleria fotografica