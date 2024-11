Le ginnaste Libera Sophia Di Palma e Paola Simone sfiorano il podio a Lucca

TERMOLI. Risultati degni di nota nel campionato di specialità Gold per allieve di ginnastica ritmica, dedicato alle Zone Tecniche 3-4-5, che comprendono Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A Borgo a Mozzano in provincia di Lucca, si sono confrontate le migliori atlete del centro-sud, in rappresentanza di centotrenta associazioni, per un totale di ben 480 ginnaste. Un evento che ha visto le atlete Libera Sophia Di Palma e Paola Simone, in gara per la Futurgimnica, arrivare ad un passo dal podio, con un quarto posto nelle specialità corpo libero, clavette e cerchio. Un risultato che, pur lasciando un po’ di amarezza, riempie di orgoglio tutti coloro che credono in questo sport e lavorano quotidianamente per sostenere le nostre ginnaste.

Giovani promesse, Libera e Paola, che si allenano in modo alacre, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di strutture adeguate e alla continua ricerca di spazi nelle palestre scolastiche, per questo i risultati raggiunti sono straordinari.

Merito di sacrificio e dedizione. La speranza è che l’impegno quotidiano delle nostre piccole campionesse possa finalmente aprire un dialogo con le istituzioni locali, affinché si trovino soluzioni adeguate per supportare la crescita di questo sport nella nostra regione.

Ad maiora semper, Libera e Paola!