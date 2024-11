L'epoca d'oro del tennis vissuta al circolo di Termoli, "Pronti a tifare e gioire con le squadre azzurre"

In campo

In campo mer 20 novembre 2024

TERMOLI. Lo scorso anno, di fronte ai risultati emergenti di Jannik Sinner, ma non solo i suoi, scendemmo a respirare che aria tirava al circolo tennis Termoli, al parco comunale. Ci andammo in occasione delle semifinali, quando l’altoatesino sconfisse Daniil Medvedev, centrando la finale poi persa con Nole Djokovic.

Ma da un novembre all’altro, quanto è successo nel tennis tricolore, Coppa Davis, finale della Bjk, 2 slam, il numero uno al mondo, i master mille, medaglie olimpiche, finali Slam di doppio e con la Paolini, fino alla tetra-qualificazione alle Finals Atp e Wta, col trionfo per annientamento degli avversari da parte del nostro portabandiera, fino alla conferma dell'assegnazione dell'evento di Torino al 2030. Senza dimenticare che a capo dell'Atp c'è Andrea Gaudenzi.

Oggi, a cavallo della finale raggiunta per il secondo anno di fila dalla squadra femminile capitanata da Tatiana Garbin e col debutto degli azzurri detentori della Davis a Malaga, abbiamo raccolto le impressioni del presidente del Tc di Termoli, Alberto Mastrangelo.

«Il tennis italiano sta attraversando un momento straordinario, con risultati che continuano a crescere sia a livello maschile che femminile. Grazie al talento e al duro lavoro dei nostri atleti, stiamo vivendo un’epoca d’oro che ci riempie di orgoglio. A poche ore dalla sfida cruciale della nazionale italiana nella Billie Jean King Cup contro la Slovacchia, il nostro circolo tennis di Termoli si unisce al tifo per le nostre campionesse, consapevoli dell’importanza di questa competizione per il prestigio del nostro Paese.

Anche a livello locale, sentiamo l’energia e il traino di questo successo nazionale. Il nostro circolo sta vivendo un momento di grande entusiasmo, con una crescita significativa del numero di iscritti e un interesse sempre maggiore per questo sport. Stiamo lavorando per promuovere il tennis tra i giovani, organizzando corsi, tornei e iniziative che avvicinino sempre più persone al nostro mondo.

Il cammino della nostra nazionale femminile è fonte di ispirazione per le nostre giovani promesse, che vedono in queste atlete un esempio da seguire. Non vediamo l’ora di assistere alla partita contro la Slovacchia, certi che l’Italia saprà dimostrare ancora una volta la sua forza e determinazione.

Come presidente del circolo tennis di Termoli, sono orgoglioso di far parte di una comunità che vive e respira il tennis. Auguriamo alla nostra squadra il miglior successo possibile e continuiamo a lavorare per crescere insieme al movimento tennistico italiano».