Addio a Donato Paduano, l'angelo del ring: il pugile molisano partecipò alle Olimpiadi

TERMOLI. Donato Paduano soprannominato “l’angelo del ring” è scomparso a 75 anni circondato dall’affetto della sua famiglia, dopo una lunga malattia a Montreal.

Classe 1948 era nato a Ripabottoni, figlio di contadini, da adolescente era emigrato in Canada con i suoi genitori alla ricerca di un lavoro. Paduano è stato un fuori classe in Canada e, non solo, raggiungendo una popolarità mondiale. Ha rappresentato per molto tempo un simbolo.

E’ nella città francofona del Quebec che Donato scopre la passione per il pugilato, diventa subito bravo e il suo talento lo porta a distinguersi.

Nel 1968, prima di diventare pugile professionista, vinse la medaglia d’oro al campionato nazionale, quella di bronzo ai campionati panamericani. Partecipò alle Olimpiadi di Città del Messico dove vinse come dilettante 83 combattimenti. L’11 maggio 1970 l’emergente italo-canadese si trovò nel Madison Square Garden di New York a collaudare il desiderio del francese Marcel Cerdan Jr, di ripetere negli States le gesta del glorioso padre, morto prematuramente in un incidente aereo. Il giovane Paduano sbalordì tutti per come superò agevolmente il pugile di Marsiglia, tagliando il traguardo delle dieci riprese con il verdetto unanime.

In Canada tolse la cintura nazionale a Joey Durelle.

Donato alto 1, 67 cm per 71 Kg aveva armi le sue armi vincenti, il carattere duro e senza paura, il grande movimento, il diritto sinistro fine e veloce.

La sua carriera si concluse nel 1980, come professionista ottenne 55 vittorie, 10 sconfitte e 2 pareggi. Una sola volta combatté in Italia a Milano contro Roberto Benacquista, era il 14 marzo 1975.

La notizia della morte è stata annunciata con un post sui social dal figlio Patrick, che lo ricorda così: “Con grande tristezza comunichiamo la scomparsa di nostro padre, Donato Paduano avvenuta nella notte del 19 novembre. La sua gentilezza, amore e saggezza rimarranno sempre impressi nei nostri cuori”.

Gabriella Paduano

Galleria fotografica