Maurizio e Alessio De Santis: campioni italiani mediofondo Acsi

TERMOLI. Un altro anno memorabile per il Team De Santis Bike Store, che porta a casa due prestigiose maglie tricolori ai Campionati Italiani Mediofondo ACSI 2024. Maurizio De Santis ha conquistato la maglia di campione italiano nella categoria Gentleman B, mentre Alessio De Santis si è laureato campione per il secondo anno consecutivo nella categoria Junior.

La vittoria di Maurizio è stata un riscatto atteso dopo la seconda posizione dello scorso anno, mentre Alessio ha confermato di nuovo il suo primato. I due atleti sono stati premiati ufficialmente il 23 e 24 novembre durante la cerimonia ACSI presso l’Hotel Corallo di Riccione, un evento che ha celebrato i protagonisti dei campionati e dei circuiti ACSI 2024.

Le maglie tricolori sono frutto di un percorso impegnativo, che ha visto i due atleti eccellere nelle migliori 9 prove valide tra tutte le gare del calendario nazionale di Granfondo e Mediofondo ACSI. Tra le oltre 30 Granfondo disputate, figurano le gare più prestigiose d’Italia, come la GF Strade Bianche, GF Colnago, GF Squali, Nove Colli, GF Marcialonga, Maratona delle Dolomiti, GF Sestriere e GF Tre Valli Varesine. Inoltre hanno avuto l’onore di rappresentare l’Italia nel campionato del mondo UCI Granfondo 2024 ad Aalborg (Danimarca), grazie ai risultati ottenuti a tre prove di qualificazione: Umag (Croazia) lo scorso aprile, Reggio Emilia ad agosto e Varese ad ottobre.

Oltre ai successi di Maurizio e Alessio, Riccardo De Santis, fratello di Alessio e figlio di Maurizio, ha avuto un inizio di stagione eccezionale. Infatti ha conquistato la classifica di categoria Junior nel circuito Granfondo Marche ed ha concluso la sua stagione con un brillante secondo posto nel campionato Mediofondo ACSI 2024.

I successi individuali hanno avuto un impatto straordinario anche a livello di squadra: grazie ai risultati ottenuti, la società De Santis Bike Store si è classificata al 35° posto assoluto su ben 850 squadre partecipanti al Campionato Italiano Granfondo e Mediofondo ACSI 2024.

La grandezza dei traguardi ottenuti da questa famiglia non si limita solamente a quelli sportivi, ma si estende anche alla loro attività imprenditoriale. Alessio e Riccardo gestiscono il noto store online e fisico De Santis Bike Store, specializzato in biciclette e accessori delle migliori marche come Specialized, Pinarello e Trek. Maurizio, invece, affianca l’impegno sportivo alla gestione di un mobilificio, dimostrando come il lavoro e lo sport possano convivere con successo.

Nonostante le difficoltà legate agli impegni lavorativi, che riducono il tempo a disposizione per gli allenamenti, i fattori determinanti per questi successi sono stati l'appoggio del marchio Specialized; ma non solo, è proprio il De Santis Bike Store stesso a essere di fondamentale importanza, giocando un ruolo cruciale nel fornire assistenza e supporto per tutto il team.

Con la stagione 2024 ormai conclusa, il Team è proiettato già per il 2025. La passione per il ciclismo, la determinazione e il sostegno di Specialized e del De Santis Bike Store saranno ancora una volta i pilastri su cui si baseranno i nuovi traguardi futuri

