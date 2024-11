Incetta di titoli per gli "Arcieri del Mare" ai campionati regionali indoor

TERMOLI. Incetta di titoli per gli "Arcieri del Mare" di Termoli, nel campionato regionale di tiro con l'arco indoor di domenica scorsa, che si è disputato a Vinchiaturo.

Hanno partecipato all'evento tutte le società arcieristiche della regione (Arcieri del Mare da Termoli, Polisportiva Pegasus da Trivento, Arcieri Campobasso e Arcieri del Molise da Campobasso).

All'interno della solita cornice ospitale, grazie alla società organizzatrice, la Asd Arcieri del Molise e la disponibilità del delegato regionale Gino Vanga, che con dedizione e passione ha permesso alle società molisane di gareggiare per contendersi l'assegnazione dei titoli di campione regionale 2024.

Dopo le prime 60 frecce di gara tirate in compagnia degli amici arcieri provenienti dal Lazio e dalla Campania, sono stati assegnati i titoli di classe. (In fondo i vincitori per classe e divisione).

Successivamente gli atleti Molisani si sono cimentati in una serie di duelli uno contro uno ad eliminazione diretta per definire i tre gradini del podio del campionato regionale assoluto di specialità che si sono così composti:

Per l'arco olimpico maschile Roberto Pietrantonio (Arcieri del Mare) batte in finale Antonio G. D'Agata (Arcieri del Mare), bronzo a Manuel Florio (Polisportiva Pegasus).

L'arco Nudo maschile regala tre medaglie agli Arcieri termolesi con Antonio Ricchezza vincente in finale su Guido Cannarsa e bronzo per Maurizio Flocco.

Niente medaglie nel compound maschile per Termoli che vede Benedetto Parisi (polisportiva Pegasus) campione davanti al compagno di squadra Domenico Del Castello e Davide Licursi (Arcieri Campobasso)

Non c'è assegnazione di titoli femminili causa la scarsissima adesione delle quote rosa a questo splendido ed affascinante sport.

Un grande applauso va ai tre arcierini Anastasia D'Ascenzo, Rebecca Ricchezza e Samuele Carriero che hanno contribuito ad aumentare il numero di pezzi sul medagliere termolese.

Al termine dell'evento la società con maggior numero di iscritti è risultata essere la squadra "del Mare" che oltre al primato del maggior numero di atleti in campo, riporta a casa anche il maggior numero di medaglie e titoli sia individuali che di squadra.

TITOLI DI CLASSE

SMOL: Antonio G. D'Agata (Arcieri del Mare),

MMOL: Roberto Pietrantonio (Arcieri del Mare),

RFOL: Kaur Jashnpreet (Polisportiva Pegasus),

GMOL: Samuele Carriero (Arcieri del Mare),

GFOL: Rebecca Ricchezza (Arcieri del Mare),

SMCO: Domenico Del Castello (Polisportiva Pegasus),

MMCO: Davide G. Licursi (Arcieri Campobasso),

JFCO: Sara Griguoli (Polisportiva Pegasus),

SMAN: Guido Cannarsa, (Arcieri del Mare),

JFAN: Sofia Toscano (Polisportiva Pegasus).

