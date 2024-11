A 75 anni torna alla guida di un'auto da rally: la passione di Elmo senza confini

Elmo Iacoviello torna al volante di un'auto da rally

TERMOLI. Quando la passione e l’amore per una disciplina non hanno età, capita che un “vecchio drago” – si fa per dire – come Elmo Iacoviello di Termoli, alla giovane età di 75 anni e dopo 6 anni di inattività, decida di rimettersi al volante delle auto da rally, la sua vera passione.

Una passione che, come ci ricordano le cronache sportive, nel tempo ha contagiato anche suo figlio Alfredo Marco Iacoviello, divenuto un vero campione della disciplina, capace di fare incetta di premi a ogni competizione.

Negli ultimi anni, Elmo non guidava più, ma non mancava mai accanto al suo rampollo, offrendo un supporto fondamentale sia come meccanico che come navigatore.

Seduto al fianco del pilota, infatti, ricopre il ruolo cruciale di dare tutte le direttive sul percorso di gara.

Ebbene, nell’ultimo fine settimana, Elmo ha partecipato a una gara nella città laziale di Ausonia, il “1° Trofeo Ability Show – Città di Ausonia”, e – naturalmente – il simpatico Elmo è tornato a casa con un bel trofeo. Come dire: “La classe non è acqua”.

Caro Alfredo Marco, da oggi stai attento: hai la concorrenza in casa! Papà Elmo potrebbe prenderci gusto, rimettersi al volante e offrirti una bella sfida... tutta in famiglia. Ai posteri l’ardua sentenza!Comunque, Elmo... chapeau!

Galleria fotografica