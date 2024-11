Malagò inaugura la sezione di Pesistica alla scuola allievi agenti di Polizia

CAMPOBASSO. Inaugurata presso la Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso la nuova Sezione Giovanile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro dedicata alla disciplina della Pesistica Olimpica. Nel pomeriggio odierno, a Campobasso, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera”, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della Sezione Giovanile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro dedicata alla disciplina della Pesistica Olimpica, alla presenza del Direttore dell’Ispettorato Assistenza, Attività Sociali, Sportive e di Supporto Logistico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché Presidente delle Fiamme Oro Francesco Montini.

Sono stati presenti alla cerimonia, oltre al questore Cristiano Tatarelli, anche il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, il direttore della Scuola allievi agenti “Dante Panatta”, le massime autorità civili, militari e religiose e il presidente del Coni Giovanni Malagò, Hanno, inoltre, impreziosito l’iniziativa con la propria partecipazione i campioni olimpici del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Valentina Vezzali e Andrea Minguzzi. L’inaugurazione della nuova Sezione ha costituito l’occasione anche per rievocare i successi degli atleti delle Fiamme Oro, di cui sono stati celebrati i 70 anni di attività lo scorso 19 novembre, grazie ai quali il medagliere azzurro è stato arricchito di 110 medaglie olimpiche, 66 paralimpiche e più di 600 medaglie mondiali, sia assolute che di categoria.

Il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, oltre ad essere simbolo di grandi successi sportivi, rappresenta uno strumento di diffusione di importanti valori, quali la legalità ed il rispetto delle regole attraverso lo sport. Con il loro esempio di dedizione e di disciplina, gli atleti delle Fiamme Oro rappresentano, soprattutto in contesti sociali difficili, un significativo punto di riferimento per tanti giovani che frequentano i Centri Sportivi e le 39 Sezioni Giovanili presenti sul territorio, le quali ad oggi contano 4.000 iscritti in tutta Italia. La Sezione di pesistica, che si affianca a quella di Lotta già attiva a Campobasso da alcuni anni, si avvarrà della professionalità dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Alessia Durante, tecnica molisana abilitata alla disciplina della Pesistica Olimpica e già atleta di rilievo della Nazionale Italiana.

Galleria fotografica