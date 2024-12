Passione a due ruote, dopo 40 anni ritorna la società ciclistica Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo oltre quattro decenni di silenzio, il mondo del ciclismo torna a brillare di una luce nostalgica e rinnovata con la resurrezione della storica società “S. C. MONTENERO”. Fondata nel 1979, la squadra aveva conquistato il cuore degli appassionati con le vittorie dei ragazzi quasi tutti di Montenero di Bisaccia, che hanno scritto pagine memorabili nella storia del ciclismo locale e interregionale.

Oggi nel 2024, un gruppo di appassionati e nostalgici ha deciso di riportare in vita questa storica formazione, portando con se la passione e l’entusiasmo di un tempo.

“Nella nostra memoria, i colori della S.C. MONTENERO, rappresentano la determinazione e la forza”, afferma Angelo Caserio, ideatore di questa iniziativa. Abbiamo voluto dare nuova linfa alla squadra, valorizzando quel patrimonio di valori e bellezza che ha caratterizzato la nostra storia.

La nuova S. C. Montenero, non si limita a una mera ricostituzione della squadra del passato, ma desidera affrontare le sfide del ciclismo moderno con una visione innovativa.

Il Team, ha già avviato il tesseramento di atleti per il 2025, con l’intento di coltivare e sviluppare nuovi ciclisti promettenti. Anche la sostenibilità gioca un ruolo fondamentale in questa rinascita: “Vogliamo essere un esempio positivo per il nostro sport promuovendo pratiche eco-sostenibili e tecnologie innovative per riportare Montenero ai massimi livelli sia sportivi che turistici”, continua il nuovo presidente dell’associazione, avvocato Antonella Del Gesso.

La rinascita della S.C. Montenero, aggiunge il vice presidente Landino Assogna, rappresenta non solo il ritorno di una storica squadra, ma anche una celebrazione del ciclismo in tutte le sue forme.

Con l’impresa di restituire vita a un nome che ha segnato un'epoca. I fondatori della nuova Associazione, si apprestano a scrivere un nuovo capitolo, invitando tutti gli appassionati a unirsi a loro in questo entusiasmante viaggio.

La S.C. Montenero è tornata e con essa la passione del ciclismo Italiano.

Il direttivo vede come presidente Antonella del Gesso, vice presidente Landino Assogna e segretario Giovanni Del Gesso.

Il responsabile nazionale del Ciclismo Opes Bruno Irace, si complimenta per questa rinata Associazione e si mette a disposizione per collaborare al raggiungimento di prestigiosi obbiettivi.