Verso la ScopriTermoli 2024, mattinata di festa all'insegna di sport e benessere

TERMOLI. Una intera mattinata all’insegna dello sport e del benessere quella che attenderà la città adriatica domenica 8 dicembre a partire dalle ore 9.30 in piazza Duomo con l’accoglienza dei partecipanti che aderiranno alla manifestazione. Termoli si prepara ad ospitare una giornata indimenticabile di sport, solidarietà e benessere. Piazza Duomo si trasformerà nel punto di partenza della XVII edizione della ScopriTermoli, la corsa dell’Immacolata, un evento che ha già fatto la storia dell’atletica termolese.

Il percorso, attentamente selezionato dagli organizzatori, offre un’esperienza unica e suggestiva. I partecipanti avranno la possibilità di immergersi nel fascino del borgo antico, attraversando le strade che conducono al Castello Svevo e ammirando la splendida Cattedrale. Lungo il tragitto, i corridori saranno affascinati dai panorami mozzafiato del promontorio del Gargano a sud e della maestosa catena montuosa della Maiella a nord. L’emozione di correre lungo la battigia e respirare la brezza marina renderà questa esperienza ancora più indimenticabile. Il percorso si concluderà a Piazza Duomo, dopo aver attraversato tutto il lungomare nord.

Ma la ScopriTermoli è molto più di una semplice corsa. Quest’anno si è voluto creare una rete tra associazioni sportive e solidaristiche per dare un maggiore significato al benessere fisico e psichico per chi pratica sport tutto l’anno. Infatti, con il patrocinio del Comune di Termoli e del Coni, alla Runners Termoli si sono affiancate L'Avis di Termoli, la Lilt provinciale e l'Anc di Termoli, offrendo un evento completo di sport capace di trascinare anche i più sedentari a mettersi in gioco con una camminata salutare e nello stesso tempo spingere i giovani e giovanissimi alla pratica sportiva durante tutto l’anno.

Oltre alla corsa principale, l’evento prevede anche gare collaterali dedicate ai più giovani, che potranno vivere l’emozione di partecipare attivamente a questa giornata di festa sportiva. Inoltre, una passeggiata non competitiva di 5 km aperta al pubblico permetterà a tutti di partecipare e condividere questa esperienza unica nel cuore del Molise.

Lo sport è da tempo riconosciuto come un potente strumento per il benessere fisico e mentale. L’attività fisica regolare aiuta a ridurre lo stress, migliorare la salute e prevenire malattie. Al termine della gara e delle attività, i partecipanti potranno gustare un Aperitolio a base di pane e olio extravergine d’oliva, un simbolo della dieta mediterranea e un alleato per la salute.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare: Angela: 335.1807876

Per iscriversi all’evento è possibile inviare una mail a runnerstermoli@virgilio.it oppure la mattina della gara.

Galleria fotografica