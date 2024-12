"Hobby sport young enduro", piloti under 14 per un giorno con la Federazione motociclistica

TERMOLI. Promuovere le attività motociclistiche in piazza, questo l'obiettivo della manifestazione denominata "Hobby sport young enduro" organizzato dalla Fmi, la Federmoto italiana. Iniziativa gratuita, rivolta ai bambini dai 6 anni ed agli adolescenti fino ai 14 anni, in modalità gratuita?

Si terrà domenica prossima, 8 dicembre, in Piazza Sant'Antonio dalle ore 9 alle ore 16.

È un evento organizzato su tutto il territorio nazionale di Italia sempre a marchio Fmi, allo scopo di avvicinare anche i più piccoli a questa disciplina sportiva. A darne notizia è stato il termolese Paolo Ciavarella, allievo istruttore federale, col supporto di Piero Salvati, presidente della Fmi Abruzzo-Molise.

Non ci sarà alcun onere per i partecipanti, dovranno solo essere accompagnati dai genitori in quanto minorenni.

Le protezioni da indossare (casco, guanti, paraschiena e ginocchiere) verranno fornite dalla Federazione.