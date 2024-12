Premio "Sport in città": domenica la consegna in piazza Duomo

TERMOLI. Grande attesa in città per conoscere i vincitori del premio "Sport in città", giunto alla sua seconda edizione, che sarà consegnato al termine della 17esima edizione della ScopriTermoli.

Prenderà il via alle 10 di domenica 8 dicembre 2024 da Piazza Duomo, la XVII edizione della ScopriTermoli, la corsa dell'Immacolata, che in questa edizione sarà in veste non competitiva in attesa di nuovi appuntamenti.

Entrata nella storia dell'atletica termolese e grazie alla spettacolarità del percorso, scelto con cura dagli organizzatori, la manifestazione è diventata un trail nella città per il suo percorso naturalistico e nel borgo antico. 10 km di emozioni per chi vorrà godersi il passaggio nel borgo antico sotto le mura del Castello Svevo, sfiorando la Cattedrale e il muraglione perimetrale dal quale si potrà ammirare a sud il promontorio del gargano e le isole Tremiti mentre a nord la Maiella innevata in tutta la sua maestosità. I partecipanti potranno correre lungo la battigia sfiorando le onde che invadono la sabbia facendo respirare la brezza marina per poi rientrare su Piazza Duomo, dopo aver percorso tutto il lungomare nord. Giochi collaterali per i più giovani e passeggiata da 5 km non competitiva, anche in compagnia dei propri

amici a quattro zampe, permetteranno a tutti di partecipare a questo evento unico nel molise. Grazie all'amministrazione comunale di Termoli, all'Avis sezione di Termoli, alla Lilt Termoli e alla società di Atletica termolese Runners Termoli è stato istituito il premio "Sport in città" alla seconda edizione che prevede la consegna di attestati di benemerenza ad atleti che con il loro valore sportivo e umano, hanno contribuito ad elevare il prestigio della città di Termoli.

Per iscrizioni all'evento mandare una mail a runnerstermoli@virgilio.it oppure contattare gli organizzatori al numero 331.3680570.