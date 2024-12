ScopriTermoli 2024: oltre cento iscritti e il premio "Sport in città"

TERMOLI. ScopriTermoli 2024 e Premio Sport in Città. Nonostante il cattivo tempo che ha tenuto a casa molti degli atleti già iscritti alla gara, la 17ma edizione della storica ScopriTermoli non ha deluso le aspettative. Oltre cento le iscrizioni che si sono tradotte in un caleidoscopio di colori che ha attraversato il borgo antico. I partecipanti poi si sono diretti verso Rio Vivo per poi tornare a correre sul bagnasciuga del litorale nord. Partenza e arrivo nella spettacolare scenografia di Piazza Duomo.

A vincere la gara due atleti della società di atletica termolese Runners Termoli, Piero Biagio Mignogna e Candida Pascale. Successo e attesa per la seconda edizione del Premio Sport in Città. Quest'anno la scelta è ricaduta su: Grazia Lecce con la seguente motivazione "Titolare della MalibuAcademy di Termoli, docente scolastica e porta bandiera della Nazionale Italiana di Bodybuilding ibff, categoria bikini fitness, ha già vinto il titolo Europeo nel 2022 ed è vice campionessa mondiale 2023. Nel 2024 a Budapest ha riconfermato il titolo Europeo bikini fitness. Di recente a Verona si è qualificata nella notte dei campioni ifbb per i prossimi europei e mondiali 2025.

Esempio di orgoglio che ha contribuito ad elevare il prestigio della città di Termoli in campo nazionale e internazionale" Al maschile invece è stato premiato Americo Di Giulio con la seguente motivazione :Alla lunga carriera sportiva praticata per oltre 60 anni in diverse discipline, passando dall'atletica leggera al calcio fino agli sport invernali. Istruttore di sci e di nordik walking Americo è stato l'unico a sciare sulla spiaggia innevata di Termoli e sul lungomare con gli skiroll. È sempre presente ed è promotore in svariate iniziative culturali e sportive portate avanti con grande passione, umiltà e disponibilità.

Esempio di orgoglio che ha contribuito ad elevare il prestigio della città di Termoli in campo regionale e nazionale. A premiare gli atleti e i vincitori del premio il Vice Sindaco del Comune di Termoli Michele Barile, il presidente dell'Avis Termoli Lino Spagnulo, il presidente della Lilt Franco Fusco e il presidente della società organizzatrice Runners Termoli, Angela Costantiello.

L'aspetto sicurezza è stato curato e svolto dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Termoli mentre quello sanitario dal Sae 112.

Galleria fotografica