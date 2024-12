Bernacchia-Schweitzer in gara: tutto pronto per la corsa campestre

TERMOLI. Questa mattina, le scuole medie del nostro istituto hanno dato vita a una bellissima manifestazione sportiva con la fase d'istituto della corsa campestre. Un evento che ha coinvolto gli studenti delle categorie ragazzi e ragazze, cadetti e cadette, in una sfida all'insegna della passione per lo sport e della voglia di mettersi alla prova.

La corsa campestre, una disciplina che richiede resistenza, determinazione e spirito di squadra, ha visto i partecipanti impegnati su un percorso variegato, che ha messo alla prova le loro capacità atletiche e la tenacia. Le gare, suddivise in categorie per garantire una competizione equilibrata, hanno dato vita a momenti di grande emozione e fair play, durante le quali ogni singolo studente è stato pronto a dare il massimo in ogni corsa.

Il pubblico, composto da compagni di scuola, insegnanti e familiari, ha tifato con entusiasmo, creando un’atmosfera di grande supporto e allegria. La manifestazione ha rappresentato non solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità di crescita per tutti i ragazzi, che hanno potuto confrontarsi in un ambiente sano e stimolante.

I vincitori delle varie categorie avranno la possibilità di proseguire il loro percorso nelle fasi successive, ma ciò che ha davvero contagiato tutti è stata l’energia e la partecipazione di ciascun alunno. Al di là del risultato finale, infatti, ogni singolo partecipante ha dimostrato il proprio impegno e spirito di squadra, facendo di questa corsa campestre una vera e propria festa dello sport.

Un ringraziamento particolare va ai Dirigenti scolastici Rosanna Scrascia e Marina Crema alle insegnanti Maria Cannarsa e Giuseppina Cupone che hanno reso possibile la realizzazione di questa bella manifestazione, contribuendo a promuovere l’importanza dell'attività fisica e della partecipazione in comunità. L’auspicio è che eventi come questo possano ripetersi con ancora maggiore successo, coinvolgendo sempre più ragazzi e ragazze nella pratica sportiva.