Un podio e altri risultati per le ginnaste termolesi alla rassegna di Rimini

In pedana

In pedana gio 12 dicembre 2024

TERMOLI. Dal 5 all’8 dicembre si è svolta a Rimini la fase nazionale di “Ginnastica in Festa – Winter Edition”, che ha segnato la conclusione della stagione agonistica 2024.

L’evento, dedicato alla ginnastica artistica e ritmica, ha visto la partecipazione di atlete provenienti da tutte le regioni d’Italia, dando vita a una competizione di altissimo livello.

Grande soddisfazione per le atlete della New Gimnica, hanno portato a casa importanti risultati nella ginnastica artistica: Elena Salladina si è classificata al 2° posto; Michela Ariemma ha ottenuto un ottimo 5° posto.

Un risultato che dimostra come impegno, passione e duro lavoro siano sempre ripagati.Anche nella sezione di ginnastica ritmica ci sono stati riscontri positivi: le ginnaste Asia Di Martino, Maia Chisena e Marina Martinelli, hanno affrontato la competizione con grande emozione, accumulando esperienza preziosa per il futuro.

Lo sport, infatti, non è solo competizione e raggiungimento di obiettivi, ma anche una scuola di vita: insegna che per vincere non basta il talento, servono dedizione, sacrificio e costanza quotidiana.

Le tecniche Carla Meale, Marianna Del Vecchio e Camilla De Luca, soddisfatte per i risultati raggiunti, sono già al lavoro per preparare al meglio la stagione agonistica 2025.