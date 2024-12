Il Circolo della Vela Termoli protagonista alla Regata Sociale a Francavilla

TERMOLI. Domenica 8 dicembre 2024, il Circolo della Vela Termoli ha partecipato con entusiasmo alla Regata Sociale della Classe Optimist, organizzata dal Circolo Nautico di Francavilla e a cui ha partecipato anche il Circolo Velico di Ortona.

I giovani atleti del Circolo della Vela Termoli: Alessandro D'Onofrio, Michela Caporiccio, Rocco Legittimo e Francesco Trevisonno, hanno preso parte alla competizione, che ha visto condizioni meteo ottimali e un vento di Scirocco a 12/13 nodi, che ha garantito il regolare svolgimento delle gare. La manifestazione ha dimostrato che la vela è uno sport praticabile anche durante i mesi più freddi, offrendo ai giovani velisti una preziosa opportunità di continuare la loro preparazione anche in inverno. Oltre alla competizione, la regata ha rappresentato un’occasione di socializzazione, permettendo agli atleti di confrontarsi con i loro coetanei di altre città.

Domenico Guidotti, Vicepresidente e allenatore del team del Circolo della Vela Termoli, ha espresso un giudizio molto positivo sulle prestazioni dei ragazzi, lodando la loro gioia e il forte senso di appartenenza al gruppo. “I nostri giovani velisti hanno dimostrato grande impegno e passione,” ha dichiarato Guidotti, “è un piacere vederli crescere e divertirsi in questa disciplina".

Anche il presidente del Circolo, Fabrizio Loffreda, ha sottolineato l'importanza delle attività didattiche e dell’inclusione sportiva all’interno del CVT. “La vela non è solo una disciplina sportiva, ma anche una scuola di vita per i ragazzi,” ha commentato Loffreda. “Dal 1981, il Circolo della Vela Termoli è impegnato a promuovere lo sport giovanile, offrendo opportunità formative uniche per i nostri atleti. La crescita tecnica e personale dei giovani è la nostra priorità.”

Il Circolo della Vela Termoli continua a lavorare per offrire ai suoi membri esperienze significative nel mondo della vela, contribuendo alla formazione di giovani atleti pronti ad affrontare le sfide sportive e a crescere in un ambiente sano e stimolante.