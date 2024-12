Scherma, nel Trofeo di Natale ospiti i campioni Daniele Garozzo e Alice Volpi

TERMOLI. Un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati della scherma, ma anche per tutti gli sportivi. Uno sport (con 3 discipline) che storicamente è la fucina delle medaglie olimpiche azzurre.

Non capita tutti i giorni di avere in città olimpionici e medagliati a cinque cerchi. L'Accademia della Scherma di Termoli, domattina, a "La Vida", organizza nella terza domenica di dicembre, dalle 9, il "Trofeo di Natale".

Ospiti d'onore saranno Daniele Garozzo, oro a Rio de Janeiro e argento a Tokyo, nel fioretto maschile, e Alice Volpi, argento a Parigi e bronzo a Tokyo.