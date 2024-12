Cronometrò il record mondiale della "divina" Pellegrini, Giuseppe Zingaro celebra i 25 anni di attività

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Federazione Italiana Cronometristi, 25 anni di attività per Giuseppe Zingaro.

Il 21 e 22 dicembre 2024, a Riccione, si è tenuta la 47esima Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva della Federazione Italiana Cronometristi per il quadriennio 2024/2028 con tutte le 104 Asd Cronometristi presenti in Italia. In questo importante appuntamento, si è svolta la cerimonia di premiazione dei cronometristi che hanno compiuto i 25, 50 e 60 anni di appartenenza alla FICr e i dieci anni di attività dirigenziale.

Per onorare i 25 anni di tesseramento e di attività federale sono stati consegnati, dal rieletto presidente della FICr, Antonio Rondinone, una targa e un diploma anche a Giuseppe Zingaro di Santa Croce di Magliano, da sempre iscritto alla Associazione Cronometristi “E. Fradeani” di Pescara, con presidente Mirco Serraiocco.

L’architetto Giuseppe Zingaro, onorato di ricevere questo riconoscimento, continuerà con spirito sportivo a garantire il cronometraggio in tutti gli sport di ogni categoria, da provinciale a nazionale, che nei suoi trascorsi ha cronometrato: gare di rally e automobilismo di regolarità, salita-slalom, gare di nuoto, pallanuoto, atletica, equitazione, motociclismo, canottaggio, ciclismo, pallamano e altri.

In questi suoi 25 anni di impegno nello sport ricorda in modo particolare i mondiali di Roma del 2009, in cui ha avuto il piacere di cronometrare il record del Mondo dei 400 metri nello stile libero con 3’59”15 della campionessa Federica Pellegrini.

