Kickboxing, l’atleta termolese Lisa Fiore in partenza per il Campionato del Mondo

TERMOLI. L’Atleta Lisa Fiore, della Scuola di Kung Fu, del Maestro De Palma Carmine, è un’Atleta della Squadra Nazionale di Kickboxing che dal 16-23 Settembre 2018 sarà impegnata nel Campionato del Mondo Cadetti e Juniores di kickboxing Wako (World Association of Kickboxing Organizations) che si terrà in Italia a Jesolo.

“Non posso che essere orgoglioso e fiero per la mia atleta che ha saputo sempre esprimere al meglio la sua bravura, la sua determinazione e la sua professionalità, e che è riuscita a dimostrarlo sempre a livello Italiano ed Europeo nel 2017 con un 2° posto, spero adesso che lo dimostrerà anche a livello Mondiale” queste le parole del Maestro De Palma Carmine, che allena ormai da svariati anni la Fiore con sempre ottimi risultati e vittorie".

La Lisa Fiore partirà oggi per Jesolo, dove raggiungerà la Squadra Italiana, dopo una preparazione ottimale, tecnica e intensa, effettuata quest’estate, che l’ha portata ad essere ancora di più determinata, forte e con tanta voglia di vincere e dimostrare la sua bravura.

A sentire il Maestro De Palma, l’atleta azzurra è super pronta per questa nuova esperienza e soprattutto di rappresentare l’Italia nel Mondo al meglio.

Non ci resta che congratularci con l’Atleta e augurargli di vincere portando in Italia, la Medaglia d’ORO, facciamo un in bocca al lupo a lei e al Maestro De Palma Carmine, che seguirà l’Atleta per tutto il viaggio, portando il proprio supporto e tifo, sarà un esperienza davvero importante, dove sicuramente arriveranno ottimi risultati.