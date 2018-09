Il podista Ahmed Ouhda allenato da Pasquale Venditti convocato in nazionale

TERMOLI. Un atleta allenato dall’esperto tecnico termolese Pasquale Venditti è stato convocato con la nazionale italiana per partecipare in Francia a Rennes, il prossimo 14 ottobre, all’Incontro Internazionale dei 10 km su strada riservato agli atleti Under 20 e Under 23.

Ad essere convocato, e vestire così per la terza volta la maglia azzurra, è il Vice Campione del Mediterraneo Ahmed Ouhda, tesserato con la società Campione d’Italia l’Atletica Casone Noceto. che quest’anno ha corso i 10.000 metri in 30’01”.

L’allievo del tecnico Venditti nel 2016 si è laureato Campione Italiano Juniores di Mezza Maratona e Vice Campione Italiano Juniores di corsa campestre mentre quest’anno a giugno a Jesolo ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nei 10.000 metri ai Campionati del Mediterraneo dove hanno partecipato atleti in rappresentanza di 25 nazioni dell’Europa, Asia ed Africa.

Per preparare questa gara in Francia Ahmed Ouhda e Pasquale Venditti sono stati in raduno con la nazionale italiana nel mese di agosto in altura a Sestriere ed in ottobre poi al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.



Sono 15 gli atleti selezionati dalla Federazione Italiana di atletica leggera, sette Under 20 e otto Under 23, 8 uomini e 7 donne.



Nella passata edizione, sempre a Rennes, l’Italia aveva conquistato tre vittorie individuali su quattro e due successi per nazione.