TERMOLI. Un evento che unisce piazze e campi sportivi, bambini e adulti, città e regioni differenti.È “L’ora del rugby”, iniziativa promossa dalla Fir Campania a cui è affiliata anche la federazione molisana, che nella mattinata di oggi 30 settembre ha coinvolto quindici città per promuovere una disciplina sportiva ancora poco diffusa e praticata in Italia.

Dalle 10 alle 13, piazza Monumento e il Corso Nazionale sono stati invasi dalla vivacità dei ragazzini dell’Asd Molise Dolphins che coi loro palloni ovali e le tute gialle hanno destato l’attenzione e la curiosità dei passanti. A coordinare le attività di dimostrazione e informazione, il coach Mirco Vincenzi e il presidente Stefano Di Leonardo, insieme ad alcuni collaboratori e genitori dei piccoli atleti.

È proprio dalla passione e dalla determinazione di Mirco e Stefano, dapprima giocatori e poi tecnici, che nel 2016 è nata la Molise Dolphins. Durante questi anni, oltre ai consueti allenamenti di bambini e ragazzi, la società ha collaborato con molte scuole del territorio bassomolisano, in primis il Liceo Sportivo di Termoli e poi in varie scuole elementari e medie di Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Quella di stamattina è stata un’importante occasione di far conoscere e toccare con mano la realtà rugbistica molisana. “Molti nemmeno sanno che esiste una squadra di rugby in zona; qualcun altro ha il timore che sia uno sport pericoloso: personalmente in tanti anni non mi sono mai fatto male, cosa che mi è capitata piuttosto giocando a calcetto”, sdrammatizza il presidente Di Leonardo. I bambini sono infatti seguiti con attenzione in un clima di sano divertimento e disciplina.

La novità di quest’anno saranno i campionati disputati insieme alla società Tetras Rugby di San Salvo. Sono dunque aperte le iscrizioni ai corsi per bambini e bambine dai 7 ai 14 anni; gli allenamenti si svolgeranno sia a Petacciato, nel campetto in erba naturale, che a Termoli, nella palestra della scuola di Difesa Grande e nel campo del medesimo quartiere o, quando il tempo permette, al Parco comunale.

Per maggiori informazioni si può visitare la pagina Facebook ‘Molise Dolphins Rugby’.