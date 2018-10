TERMOLI. Riprendono le competizioni in giro per l'italia e riprendono i successi per i runners dell'Athletic Club Termoli. Ieri domenica 14 ottobre 2018 si è svolta la seconda edizione della Half Marathon Poggio Imperiale- Lesina con più di quattrocento partecipanti, molti atleti stranieri e tra tutti i portacolori presenti spicca il piazzamento ottenuto da Catia Fusoni terza assoluta , seconda di categoria ormai una delle più forti podiste presenti in campo femminile in Molise, a lei vanno i complimenti di tutta la società per la splendida perfomance; da sottolineare inoltre le prestazioni di Michelangelo Dambra, Grassi Vincenzo e Filippone Marco ed infine di Marinelli Grazia, terza di categoria quindicesima assoluta.

A Parma invece nell'annuale edizione della Parma Marathon era presente il nostro atleta Giuseppe Caruso che ha portato a termine la gara di 42 chilometri e 195 metri, come al solito, con tenacia e dedizione. Invece a San Salvo sempre ieri si è svolta la Wine Run, gara podistica di tredici chilometri inserita nel circuito "Corrilabruzzo" alla quale erano presenti cinque nostri atleti Roberto Colonna ( primo di categoria), Angelo Tronca ( quinto di categoria) Marco Di Palma, Massimo Traino e Giuseppe Caruso jr che hanno rappresentato con onore i colori della nostra società. Domenica prossima 21 ottobre 2018 ci sarà la Maratona D'Annunziana di Pescara giunta alla sua 16ª Edizione, molti nostri atleti master si presenteranno ai nastri di partenza delle diverse competizioni in programma, Maratona km 42,195, Mezza Maratona km 21,097 e Maratona a Staffetta vi terremo informati sui risultati ottenu