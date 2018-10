TERMOLI. Buon sangue non mente in casa De Luca, accanto ai fratelli Daniele e Alessandro, in gamba nel calcio e nella mountain bike, l’11enne Andrea porta a casa un trofeo di grande valore.

Il pilota classe 2007 in forze al team Fashion Bike ha conquistato ieri il campionato regionale della Campania nella classe 65 cadetti.

Dopo 8 dure e combattute gare è riuscito a spuntarla per aggiudicarsi l’ambito titolo nell'ultima gara di Circello, grazie a un primo posto nella prima batteria chiude i giochi e così nella seconda manche si è potuto accontentare di raccogliere un 2° posto in tranquillità e sigillare alla grande il trionfo nel campionato.