TERMOLI. Secondo appuntamento dell’anno e ben quattro partite disputate domenica pomeriggio 21 ottobre per gli Under 12 dei Molise Dolphins Rugby.

I piccoli delfini hanno disputato il raggruppamento organizzato dal Rugby Sambuceto sul campo Oasi della frazione di San Vito Chietino, scendendo in campo in formazione congiunta con la Tetras Rugby, come da accordi per questa prima fase di stagione 2018/2019.

Nelle quattro partite disputate, Dolphins e Tetras hanno sfidato dapprima il Pescara Rugby, quindi il Sulmona Rugby, poi il Sambuceto Rugby e a chiudere la Polisportiva Paganica.

Impegni che hanno permesso ai Dolphins di fare esperienza e crescere al cospetto di squadre più organizzate, in virtù di un’esperienza maggiore, visto che per la società molisana questi sono i primi appuntamenti ufficiali.

La settimana prossima sarà quella del debutto per la Under 10, sempre in collaborazione con la Tetras, per un raggruppamento ad Avezzano, cittadina della Marsica.