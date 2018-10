Due giovanissimi termolesi alla finale esordienti dei campionati nazionali di kumite

TERMOLI. La tradizione delle arti marziali termolesi non tradisce mai. Lo scorso 20 e 21 ottobre si è tenuta a Ostia Lido (Roma) la finale del campionato italiano esordienti di kumite (karate) al quale hanno partecipato, per la prima volta, due ragazzi termolesi, Gioele Casolino di anni 12 e Davide Rostellato di anni 13 con la società sportiva Dynamica Molise allenati dal coach di Campobasso Raffaele Sandonnini.

Lo stesso coach ha rivolto il suo plauso ai giovani allievi.

«Un plauso ai nostri due rappresentanti che hanno molto ben figurato nel top di gara che abbiamo in Italia nella loro fascia di età, un esordio davvero importante (oltre al fatto che sono i primi termolesi ad accedere ad una finale Nazionale) che ha regalato loro una bellissima esperienza umana e sportiva.

Esperienza alla quale i nostri due ragazzi si sono fatti valere egregiamente.

Io sono personalmente molto soddisfatto in questo anno perché sono stati fatti notevoli miglioramenti e per questo hanno potuto assistere e partecipare ad un evento il cui accesso non è consentito a tutti.

Bravi ragazzi».