«It's time to fight», la battaglia più dura di Gianfranco Capurso

TERMOLI. «Sabato ho vinto uno dei match più difficili e duri». Esordisce così, nel suo racconto, il 45enne Gianfranco Capurso, fighter termolese che vince e convince.

Dopo le ultime 2 vittorie da Campione europeo e italiano professionisti, Capurso ha battuto per la seconda volta il Campione del mondo Carmelo Rositano nella categoria Master over 40.

«Sabato scorso, 20 ottobre, a Milano, si è svolta la seconda edizione di uno dei più grandi Eventi Nazionali: "It's time to fight". A causa di un infortunio all'anca dell'avversario, mi propongono un match di pugilato, quindi togliendo calci e ginocchiate, accetto il regolamento e mi preparo in appena un mese e mezzo, il match è stato duro fin dal primo scambio di colpi!

Vinco il primo round e al secondo subisco un diretto e un gancio da Ko, maschero e incasso senza far capire nulla al mio avversario e arbitro compreso, recupero e finisco la seconda ripresa, alla terza e ultima tutti e due scambiamo pugni evidenti e forti, finendo in crescendo mi aggiudico il terzo round e i giudici mi danno la preferenza, vincendo così fuori casa contro un avversario duro e con molta più esperienza di me!

Un’altra battaglia e un’altra bellissima medaglia da collezionare nel mio prezioso archivio dei ricordi, grazie a tutti!»