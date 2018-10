TERMOLI. Per la quarta settimana di fila la palma della migliore compagine sportiva termolese che si è distinta con risultati e prestazioni positive, va ancora alla formazione di Basket serie C Silver Airino Termoli con voto 9: la squadra di coach Massimo Di Lembo (Voto 9) alla 4X4 vittorie di fila, è solo d’applausi; domenica nella casa virtuale del momento (Vasto) ha regolato anche il temuto Teramo a Spicchi. Nota lieta, abbiamo ritrovato anche il Silvio Marinaro dei bei tempi (Voto 8). Ma è tutta la squadra che comunque gira a pieno regime, si cominciano a notare segnali positivi e indicativi, la meta non è più tanto lontana, dobbiamo cercare di non smarrire la via.

Scendiamo di mezzo gradino e troviamo la squadra di Volley Maschile di serie C della Termoli Pallavolo con voto 8,5 che ha liquidato con facilità i giovani dell’Ortona con un secco 3-0; gli abruzzesi hanno provato ad opporre resistenza, ma ben presto si son dovuti rendere conto che l'impresa era difficile prima e poi impossibile durante e in conclusione del match.

Stavolta il calcio di Eccellenza con il Città di Termoli (Voto 7,5) ha risalito la china: domenica i ragazzi di Paolo Di Lena erano chiamati ad una gara che aveva il sapore altamente drammatico, una sconfitta sarebbe stata deleteria davvero, invece alla fine hanno vinto e addirittura hanno fatto un salto triplo in classifica passando dalla zona retrocessione a metà classifica quasi a ridosso della zona play off. Un bel colpo davvero, non c'è che dire!

I voti più pesanti questa settimana vanno al calcio di Promozione Termoli 2016 (Voto 5,5): la squadra allenata da Matteo Zito affrontava, sul campo della Polisportiva S.S.Pietro e Paolo, la seconda in classifica dell’Aurora Capriatese. Si sperava in una buona occasione per far sentire la propria forza e presentare un bomber di razza come Impicciatore, invece c’è stata una squadra cinica e pronta a sfruttare ogni minimo errore avversario che ha portato al risultato di 1 -3; i ragazzi termolesi hanno dovuto arrendersi pur non lasciando nulla d'intento per contrastare i sicuri e forti avversari, ma comunque resta una sconfitta che non pregiudica nulla di quanto prefissato all'inizio.

E ancora una volta sono le ragazze del volley di serie C Termoli Pallavolo ad avere la valutazione più bassa (voto 5). La seconda sconfitta consecutiva con lo stesso risultato del 3 -1 lascia tanto amaro in bocca: ci eravamo solo illusi a Vasto? Se queste battute di arresto sono indenne o hanno lasciato strascichi pericolosi, lo vedremo nell'immediato futuro. Noi speriamo che siano solo servite da stimolo per migliorare subito una situazione che altrimenti diventerebbe poco sostenibile. Vogliamo ritrovare le nostre ragazze vincenti al più presto!