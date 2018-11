MONTENERO DI BISACCIA. Archiviata con successo la IV edizione della Veleggiata di Halloween - Marina Sveva organizzata dalla Fiv In vela con noi lo scorso 3 novembre. 13 le barche partecipanti, 17 nodi da maestrale e come da previsione, grande divertimento per tutti i partecipanti.

Premiate in ordine di arrivo:

1° Athos Termoli

2° Ma Belle CNV Vasto

3° Lady Marina Sveva

La Coppa del Presidente quest'anno è andata all'equipaggio che arrivava da più lontano, ed è stata consegnata a Mascè. A chiudere le premiazioni un ricco buffet aperto a tutti i partecipanti.