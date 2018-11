TERMOLI. La scuola di ballo Asd Peter Pan di Termoli della maestra Elia Eliana è stata protagonista del Campionato del mondo di Hip Hop ed Electric Boogie che si è svolto in Polonia a Kielce dal 23 al 26 ottobre; i migliori ballerini di ogni nazione si sono sfidati sulla pista di ballo per quattro intensi giorni.

Gli atleti della Asd Peter Pan sono stati lì a rappresentare la nostra nazionale italiana. Per la categoria bambini: Alex Cianciosi, Nicolas Ficocelli, Somma Silvia. Per la categoria ragazzi: Alice De Grandis. Per la categoria adulti: Martina Torzi, Erika Pellicciotti, Benedetto Gabriele.

Tutti hanno ottenuto ottimi piazzamenti, ma sui gradini più alti si sono classificati il duo Electric boogie, per la categoria bambini, Alex e Nicolas 6° posto; in assolo Electric per la categoria adulti il 4°posto ad Erika Pellicciotti.

Ma a far rimbombare l'inno italiano è stata la coppia Erika e Gabriele che hanno conquistato la medaglia d'oro aggiudicandosi così il titolo di campioni del mondo 2018, portando in alto il nome dell’Italia e soprattutto della città di Termoli e recando immenso onore alla scuola di appartenenza e alla loro maestra e coreografa Eliana Elia.