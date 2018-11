TERMOLI. Abbiamo conosciuto molto più da vicino un gioco antico, il biliardo, una disciplina che non ha certamente un risalto mediatico notevole. Lo spunto lo prendiamo poiché da ieri e per molti venerdì a seguire, si disputerà un campionato regionale Abruzzo e Molise appunto di biliardo. La squadra termolese che si chiama A.S.D. Accademia Gianconi Termoli in questa prima giornata ha gareggiato in casa contro il Circolo Aragona Ortona.



La “casa” della squadra termolese, il Metropolitan Biliardi, è un locale elegante con 5 bigliardi: il presidente è Antonio Cilla e il capitano della squadra è stato per ieri sera Nereo Ferretti.



La squadra, come ci spiega in una video intervista un componente delle stessa, Diego Gelidi, si presenta in questa avventura con un ruolo di outsider, infatti ci sono squadre del pescarese che sono certamente più accreditate alla vittoria finale.



Il cammino sarà il seguente: prima la fase regionale poi le vincenti di ogni regione si affronteranno in spareggi nazionali fino a quando non rimarranno due squadre che si giocheranno il titolo nazionale nella finalissima, in primavera inoltrata 2019, a Saint Vincent.



La formazione della squadra termolese che ha iniziato il campionato è così composta: giocatori di 1°Categoria Nereo Ferretti, Raffaele Venittelli, Giovanni Giordano, Antonio Cilla. 2°Categoria: Giovanni Di Nallo, Pietro Di Tommaso, Emilio Ciccarella, Antonio Pietropaolo. 3°Categoria: Diego Gelidi, Fortunato Ferrero, Antonio Laviano.



Per il Circolo Aragona Ortona: Iezzi, Musaro, Marchioli, Seccia, Ortolano.



Il risultato finale della prima giornata del campionato di biliardo ha visto iĺ team termolese subire, come si dice in questi casi, una sconfitta onorevole per 2 - 3. In squadra su sei giocatori, tre erano riserve in classifica. Sconfitti ma non domi e nonostante lo smacco nessun dramma, siamo solo all'inizio!



In bocca al lupo per le prossime partite alla squadra termolese che vedrà in gara delle consorelle molisane come Isernia e Campobasso.