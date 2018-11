Kick Light, al Campionato regionale medaglia d'oro per Angelo Zucaro

FOSSACESIA. Sabato 10 novembre la Scuola di Kung Fu - Kickboxing di Termoli, Vasto e Petacciato, ha partecipato al “Campionato Regionale Abruzzo Molise Marche" della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thay, Savate, nella specialità Kick Light, come primo impegno ufficiale del 2018/2019, qualificazioni ottenute da tutti gli atleti partecipanti al Campionato, riportando i seguenti piazzamenti:

1°CLASSIFICATO– MEDAGLIA D’ORO

-ZUCARO Angelo Categoria Masch.Cadetti

2°CLASSIFICATO – MEDAGLIA d’ARGENTO

-CARUSO Manuel Categoria Masch. Cadetti

-FIORILLI Ilaria Categoria Fem. Juniores

-COPPA Rebecca Categoria Fem. Cadetti

-FIORILLI Alessia Categoria Fem. Cadetti

-SPALLETTA Mattia Categoria Masch. Juniores

3°CLASSIFICATO – MEDAGLIA di BRONZO

-COPPA Alessio Categoria Masch. Cadetti

4°CLASSIFICATO – MEDAGLIA di LEGNO

-ZUCARO GiuseppeCategoria Masch. Seniores

-FOIA Michele Categoria Masch. Seniores

-CELANO Pietro Categoria Masch. Cadetti

-D’ANTONIO GiovanniCategoria Masch. Juniores

-RONCONE Patrizio Categoria Cadetti

I 13 Atleti fra cui Lisa Fiore, già qualificata perché atleta della Squadra Nazionale, si sono dimostrati eccellentemente maturi e preparati, si sono impegnati per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato e la qualificazione per i Campionato Interregionali aROMA, nel mese di gennaio, obbiettivo raggiunto per tutti.

Campionati che saranno 2 e a termine degli stessi si saprà dai punti acquisiti con le vittorie chi partirà per Rimini per il Campionato Nazionale. Il Campionato Regionale è stato gestito da tutti gli atleti con grande professionalità e tutti sia chi è arrivato primo che quarto hanno dato il meglio di loro stessi, esprimendo le loro doti e la loro preparazione, si è perso per solo un punto o solo per una distrazione arbitrale, ma l’obbiettivo principale era qualificarsi.

Da lunedì si torna ad allenarsi per migliorare e crescere sempre di più in vista delle prossime gare Nazionali della Kickboxing a Roma nel mese di Gennaio, anche se già dal prossimo fine settimana e cioè il 17-18 Novembre gli atleti sopra menzionati e quelli della scuola saranno impegnati in un Campionato Nazionale di Sanda a Perugia.

Gli atleti sono più che motivati di crescere e diventare sempre più forti e ce la metteranno tutta per vincere ogni manifestazione, non dobbiamo che aspettare i prossimi risultati e podi sia Nazionali che Internazionali.