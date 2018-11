TERMOLI. Tutto è pronto per la 30° edizione del Memorial “Nicola D'Alò", Gara interregionale di Boccette Individuale per 64 tesserati 2018/2019. L'evento quest'anno si terrà a Mosciano Sant'Angelo ed è organizzato dal Coni, dalla Fibis (Federazione Italiana Biliardo Sportivo), ASD/CBS Mosciano Sant'Angelo, Comitato Provinciale Abruzzo - Molise con il patrocinio del Comune di Termoli. L'organizzazione è curata dal Signor Aldo D’Alò, figlio del compianto Nicola e dal CSB Mosciano A.S.D.

Le gare saranno giocate con le regole della Fibis 2018 / 2019. La manifestazione prenderà il via martedì 27 novembre, alle ore 20,30.

Si giocherà giovedì 29 novembre, sabato primo dicembre, domenica 2 dicembre, giovedì 6 dicembre.

Domenica 9 dicembre si disputerà la finale dalle ore 15. La direzione di gara è affidata a Paolo Cianella. Le partite si giocheranno su due Biliardi termo-riscaldati con panni nuovi. Le iscrizioni si chiuderanno martedì 26 novembre.

Il Campione uscente è il pescarese Simone Gallo che, lo scorso anno sempre a Mosciano, si è aggiudicato la 29ma edizione. Ricordiamo che, dall'inizio della prima edizione, il Memorial si è disputato a Termoli, poi, intorno alla 20 edizione per alcune problematiche strutturali e, soprattutto per non fare cadere l'evento, il figlio Aldo non perdendosi d'animo ha creduto nella continuità, lo ha fatto diventare itinerante, prima a Pescara e oggi a Mosciano Sant'Angelo.

Quest'anno taglia il traguardo della 30ma edizione. Un importante traguardo che, spinge a non mollare.

Appuntamento da martedì 27 novembre a Mosciano Sant'Angelo a suon di boccette in memoria di un gran bel giocatore come il compianto Nicola D'Alò.