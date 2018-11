ATESSA. Dopo l'esordio alla prima giornata in casa, la squadra di biliardo di Termoli Asd Accademia Gianconi che partecipa al campionato interregionale di biliardo Abruzzo e Molise, pur avendo perso di misura nonostante le tante riserve schierate contro Ortona, si è subito riscattato ieri pomeriggio andando a vincere per 1 - 4 ad Atessa e questa la dice davvero lunga sulla reale forza di questo gruppo di virtuosi con la stecca in mano che mettono in luce le loro giocate tecniche, su un perfetto campo di gioco rettangolare di 200 x 100 cm, provvisto di 6 buche, con maestria e precisione davvero impeccabili.

Questo successo porta alla luce una disciplina che a Termoli ha avuto sempre tanti adepti, ma che alla fine non era mai uscita dai luoghi chiusi come bar e circoli privati dove era seguito solo e sempre da una cerchia ristretta di aficionados.

Si spera che questo campionato che esce anche dai confini regionali, possa far arrivare questa disciplina anche a livello nazionale e quindi a piani più elevati.

Questo è quanto si è prefissato il presidente Antonio Cilla e la sua società per cominciare a sdoganare questa virtuosa disciplina che è praticata da tempi remoti, magari avvicinando anche i più giovani per permettere un possibile quanto affascinante prosieguo e ricambio generazionale di uno sport - perché si tratta sempre di disciplina sportiva riconosciuta - e avere il giusto risalto e non farlo vivere in un ingiusto e angusto ripostiglio considerandolo a torto uno sport o disciplina sportiva di serie B.

Un plauso all’Asd Antonio Gianconi di Termoli che si sta impegnando per riuscire a far emergere il biliardo definitivamente.