Abruzzo e Molise sul podio più alto al campionato di Kung fu sanda

ABRUZZO. Domenica 18 novembre a Perugia la Scuola di Kung Fu con sede a Vasto,Termolie Petacciato ha partecipato al 26° CAMPIONATO NAZIONALE KUNG FU WUSHU ACSI 2018 nella specialità SANDA e LIGHT SANDA, come gara ufficiale Nazionale e sono saliti TUTTI gli Atleti sul podio più alto.

Gli atleti che hanno partecipato al Campionato, erano in totale 15, sia nelle categorie Maschili che in quella Femminile, dal più piccolo di solo 7 anni per passare poi ai Cadetti agli Juniores fino ad arrivare ai Seniores, tutti hanno saputo gestire al meglio la loro competizione, esprimendo il meglio di loro stessi senza essere presi dell’emozione,riportando iseguenti piazzamenti:

1°classificato– medaglia d’orocampione nazionale



nel sanda con k.o.

Palmer Marco categ. seniore -60 kg

nel light sanda

Roncone Patrizio, Di Biase Michele, Di Pierro Lorenzo, Di Pietro Stefano,

De Palma Giada, Reale Christian, Fagnani Sveva, Verretti Vincenzo,;

2°classificato– medaglia d’argentovice campione nazionale



Fiore Lisa, Pasciullo Gioele, Di Pierro Ilaria, Colabella Chiara,

De Palma Giada;

3°classificato – medaglia di bronzo

Spalletta Mattia, Celano Pietro;

Gli incontri effettuati sono stati tutti buoni, gli atleti hanno saputo esprimersi con la carica giusta e la determinazione necessaria per vincere, ci sono state supremazie come Palmer Marco che ha annientato il suo avversario e così come Fiore Lisa, che nonostante è arrivata seconda, ha dato come sempre dimostrazione della sua bravura, tutti gli altri atleti arrivati 1° Classificati, hanno meritato senza dubbio la vittoria (nonostante qualcuno abbia combattuto in categorie diverse dalla propria), superando gli avversari, nulla da recriminare per i 2 e 3 Classificati (anch’essi accorpati in categorie non loro), che se anche per un punto o per un uscita in più o per colpa di qualche arbitro, hanno dimostrato lo stesso come sempre la loro bravura, infatti più di qualche atleta presenti al Campionato hanno fatto i complimenti di come hanno vinto e combattuto, cosa che non può che sottolineare il buon lavoro fatto e la preparazione raggiunta.

Adesso si torna ad allenarsi per migliorare e crescere sempre di più in vista delle prossime gare già a Dicembre, a Gennaio, a Febbraio e Marzo ecc. con un calendario gare davvero impegnativo. Gli Atleti sono più che motivati di crescere e diventare sempre più forti e a detta del Maestro De Palma, ce la metteranno tutta per migliorare sempre, non dobbiamo che aspettare i prossimi risultati e podi sia Nazionali che Internazionali.