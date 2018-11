TERMOLI. Terza giornata del campionato interregionale di biliardo Abruzzo-Molise e l'Asd Accademia A. Giancone, la squadra termolese che dopo aver perso di misura all'esordio alla prima giornata contro l'Ortona, ecco che ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Atessa di venerdì scorso: questa volta a cedere la stecca sono stati i quotati giocatori provenienti da Francavilla al Mare.

Venerdì sera, arrivati con l'alone della squadra favorita, i virtuosi della stecca di Francavilla non pensavano di trovare una squadra tutt'altro che remissiva; la formazione capitanata da Nereo Ferretti ha sfoderato una prova davvero di pregevole fattura che ha sorpreso non poco gli avversari abruzzesi che probabilmente si aspettavano di trovarsi di fronte ad una matricola intimorita e priva di certezze, invece hanno trovato un team capitanato da Ferretti e composta da Giovanni Giordano, Giovanni Di Nallo, Pietro Di Tommaso, Diego Gelidi, Antonio Laviano, Fortunato Ferrero, Emilio Ciccarelli, Antonio Pietropaolo, Raffaele che subito ha messo in chiaro la voglia di vincere e alla fine seppur con non poca fatica si è imposta per 3 - 2 lanciando un messaggio importante ovvero che il biliardo a Termoli c'è, esiste.

Ad accorgersene dall’esterno anche il Centro Commerciale "Simply” del gruppo Auchan che ha iniziato ad offrire una partnership alla società termolese: un ottimo segnale di visibilità, ciò che vuole l'Accademia A. Giancone.