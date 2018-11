TERMOLI. Si è svolta presso la piscina della fabbrica del nuoto la prima lezione di swimming Boot Camp.

L'evento, che si inserisce all'interno di una serie di appuntamenti dedicati alla cultura dell'acqua, ha visto la partecipazione di circa 40 persone pronte a divertirsi, coniugando allegria e fatica. Questa nuova attività nasce dalle esperienze acquisite in questi anni dei tecnici delle società abbinando esercitazione di varie discipline acquatiche come il nuoto, la pallanuoto, il sincronizzato il Salvamento, esercizi di ginnastica in acqua e altro. Ispirati dalle esperienze americane della Usa Navy dove la fatica e la creatività riescono a proporre soluzioni di grandi performance.

L'attività si esprime attraverso forme circuit training e percorsi con diversi gradi di difficoltà. Accessibile Anche a coloro che non hanno esperienze acquatiche la lezione a riscontrato un ottimo stato di gradevolezza suscitando entusiasmo.

Presente all'evento la coordinatrice della fabbrica del nuoto Grazia Palentini la quale oltre a ringraziare i tecnici ha dichiarato "sono felice che l'evento abbia riscosso successo confermando il Buon lavoro che in questi anni la fabbrica del nuoto ha sostenuto è piacevole vivere momenti qualificanti come questo".

Si ringraziano i collaboratori Danilo Nibaldi, Francesco Ianieri, Viola Barisano ed Erica Cappella. Luca Barsotti, promotore e ideatore del Swimming Boot Camp ha concluso l'evento ringraziando i partecipanti "un plauso va a tutti queste persone qui oggi presenti per aver testimoniato con allegria il vero valore dell'acqua è dello sport. Star bene con se stessi è con gli altri rilascia solo energia positiva. Questo evento lo ha fatto e condividerlo è una esperienza fantastica".