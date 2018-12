TERMOLI. Atleti in gara in giro per l'italia e per l'Europa questo week end per l'Athletic Club Termoli, che riportano a casa e record personali e piazzamenti di prestigio per loro e per la società.

Dopo aver preso parte nel giro di due mesi alla Maratona di Venezia, a quella di Ravenna ed alla mezza maratona di Caserta il nostro Giuseppe Caruso per non perdere il ritmo si è presentato ai nastri di partenza della “Sorrento Positano Ultramarathon” gara di 54 km portando a termine l'ennesima impresa per lui in 6 ore e 46 minuti.

Il nostro piccolo grande uomo non demorde mai e sicuramente ci stupirà ancora percorrendo chilometri nelle diverse competizioni lungo la penisola.

A Lecce invece lungo il percorso della “Maratona del Barrocco” hanno preso parte alla prova speciale di 32 km Grassi Vincenzo, ottimo vincitore di categoria, Fusoni Catia vincitrice dalla competizione in campo femminile e Filippone Marco che sempre accompagna la nostra fortissima atleta nelle diverse gare a cui partecipa. A loro vanno i complimenti di tutta la società per le pregevoli performace che portano blasone a tutto il gruppo sportivo. Infine a Valencia nell’annuale edizione della maratona denominata “Valencia Maraton Trinidad Alfoso” il nostro atleta Vincenzo Bonelli porta a termine la gara stabilendo il proprio personale in 4 ore e 5 minuti concludendo così la sua seconda maratona in un anno dopo quella di Roma. Vi informiamo inoltre che stanno proseguendo con inaspettato successo , presso la palestra della scuola media “Oddo Bernacchia” di Termoli, ogni lunedì, mercoledì e venerdì i corsi di atletica predisposti e condotti dal nostro presidente il prof. Mario Monaco e dal prof. Di Bucci Roberto, concludiamo infine augurando buone feste e buona corsa a tutti.