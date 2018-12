Non stecca mai, l'Accademia Giancone corsara a Casalbordino

TERMOLI. Ormai non si può più parlare di fortuna o casualità, la squadra di biliardo termolese dell'Accademia Antonio Giancone è una splendida realtà, oltre a essere una seria candidata per la vittoria del campionato interregionale Abruzzo e Molise.

Questo non lo dicono solo i risultati ottenuti fin qui, ma lo hanno detto anche i giocatori del Casalbordino che erano primi in classifica e che venerdì sera sono stati battuti proprio dal Termoli nettamente per 4-1 in casa loro.

A parte la prima partita persa in casa all'esordio, poi sono state tutte vittorie, oggi la squadra termolese è davvero la più temuta da tutte le altre squadre del campionato, si son dovute inchinare tutte davanti alla loro tecnica, i giovanissimi del Casalbordino venerdì sera che fino ad allora erano i primi della classe a fine partita dopo essere stati sconfitti hanno riconosciuto la reale forza dei nostri virtuosi della stecca e da adesso è aperta la caccia al Termoli davvero una bella sorpresa oltre che una splendida realtà.